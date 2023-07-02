Мир 02 июля 2023, 13:56 Массовые беспорядки вслед за Францией начались в Швейцарии 20Minutes: семь человек задержали в швейцарской Лозанне после ночных беспорядков Фото: Rama / Викимедиа

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В швейцарском городе Лозанна после ночных беспорядков задержали семь человек, шестеро из них — несовершеннолетние. Об этом сообщило издание 20Minutes.

По данным полиции, задержали трех девочек португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиков грузинского и сербского происхождения.

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«Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец», — сказано в публикации.

Протестующие громили магазины, нападали на полицейских, бросали в них камни. Никто из правоохранителей не пострадал. По словам очевидцев, в беспорядках участвовали более 100 человек, следи них были дети младше 15 лет.

Издание отмечает, что люди вышли на улицы по примеру жителей Франции. Призывы к протестам распространялись в социальных сетях.

Беспорядки во Франции идут уже несколько дней. Они начались с убийства полицейским 17-летнего парня. В ночь на воскресенье правоохранители задержали более 300 человек, накануне эта цифра приблизилась к тысяче.

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за беспорядков в стране покинул саммит ЕС в Брюсселе. Он также перенес государственный визит в Германию, намеченный на 2–4 июля.