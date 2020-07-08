Массовые беспорядки прошли в Сербии из-за введенных против коронавируса мер
Введение ряда мер по борьбе с коронавирусом, включая комендантский час, спровоцировали беспорядки в столице Сербии. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
На улицы Белграда для протеста вышли около пяти тысяч человек. Они собрались у здания сербского парламента и пытались прорваться через линию полицейских внутрь. Ряду человек это удалось. Позже их задержали.
Протестующие кидали камни в полицейских, сжигали автомобили и мусорные контейнеры. Для их разгона правоохранители применили слезоточивый газ и другие спецсредства.