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    08 июля 2020, 09:40

    Массовые беспорядки прошли в Сербии из-за введенных против коронавируса мер

    Анастасия Кременчугская

    Введение ряда мер по борьбе с коронавирусом, включая комендантский час, спровоцировали беспорядки в столице Сербии. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    На улицы Белграда для протеста вышли около пяти тысяч человек. Они собрались у здания сербского парламента и пытались прорваться через линию полицейских внутрь. Ряду человек это удалось. Позже их задержали.

    Протестующие кидали камни в полицейских, сжигали автомобили и мусорные контейнеры. Для их разгона правоохранители применили слезоточивый газ и другие спецсредства.