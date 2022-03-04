Массовые акции в поддержку спецоперации на Украине попали на видео

По всей России проходят масштабные акции в поддержку специальной военной операции российских войск на Украине, сообщил Telegram-канал RT.

В Чувашии на зданиях правительства зажегся символ Z, который нанесен на российскую технику, участвующую в спецоперации.

Жители Краснодара провели автопробег, который получил название «Za победу», его организовали Кубанское казачье войско и региональная Федерация бокса. Также аналогичные автопробеги состоялись в Крыму и Владивостоке.

В Самаре, на площади Славы, появилась надпись «Путин — Zащита. Своих не бросаем!».