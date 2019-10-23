Массовые акции протеста в Чили. Виной всему социальное неравенство

В Сантьяго митингущие собрались сразу в нескольких точках города. Самое массовое скопление людей на площади Бакедано, которая расположена в центре города. Участники акций протеста из восточной части Сантьяго вышли на площадь Ньюньоа. В целом протесты вполне мирные.

Акция протеста началась и в городе Консепсьон. Который расположен в южной части страны. По данным радиостанции, участники митингов вели себя агрессивно, поэтому полиция вынуждена была применить силу.

Народ вышел на улицы, протестуя из-за социального неравенства. Они требуют от властей кардинальных перемен в экономической политике Чили, а также социальной политике. Еще одним из требований демонстрантов является прекращение режима чрезвычайного положения.

Четыре дня назад власти Чили ввели комендантский час в некоторых городах, в том числе и в столице. Он активен до сих пор. Управление национальной обороны сообщило, что ограничения действуют с 20:00 до 05:00 по местному времени. В Сантьяго, Ла-Серене, Консепсьоне, Вальпараисо, Вальдивии, Кокимбо, Антофагасте в этот период ограничено передвижение по городу.