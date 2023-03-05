Мир 05 марта 2023, 11:28 Массовые акции протеста прошли в Иране Reuters: акции протеста прошли в Иране из-за отравлений школьников неизвестным веществом

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Акции протеста прошли в ряде городов Ирана после нескольких случаев отравления учеников школ неизвестным токсичным веществом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дети начали жаловаться на головные боли и тошноту, эти симптомы зафиксировали уже у нескольких сотен школьников. Подобные случаи обнаружили в 30 школах в 10 провинциях в разных регионах страны.

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Родители вышли на акцию рядом со зданием Министерства образования в Тегеране. Аналогичные шествия прошли в Раште и Исфахане.

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Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли уточнил, что следователи нашли «подозрительные образцы веществ», которые в данный момент проходят экспертизу.

«В ходе полевых исследований были обнаружены подозрительные образцы, которые исследуются для выявления причин заболевания учащихся. Результаты опубликуем в ближайшее время», — заявил глава ведомства.

Отравления школьников начались в иранских учебных заведениях в ноябре 2022 года, когда 18 учеников школы в городе Кум отвезли в больницу. Похожие случаи произошли в Сари, Ардебиле и Боруджерде.