Массовое захоронение жертв чумы нашли в Великобритании

Предположительная дата захоронения — 1348-49 годы, когда была самая большая вспышка эпидемии. В могиле находились останки 48 мужчин, женщин и детей. Тела скидывали яму в течение нескольких дней друг на друга.

Захоронение обнаружили случайно. Археологи занимались осмотром ныне разрушенного Августинского монастыря Торнтонского аббатства. Рядом находились руины больницы. Специалисты предположили, что туда привозили больных и умирающих.