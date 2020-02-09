Массовое увольнение российских пилотов в Китае объяснили. На родину они не вернутся

Бушующий коронавирус привел к тому, что многие самолеты летят в Китай полупустыми, а какие-то рейсы и вовсе закрыли. Бортов меньше, значит и в пилотах нет такой потребности как раньше. Российских летчиков стали увольнять, но они уже успели обучить китайских коллег.

«В связи с коронавирусом, привозки у них сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по 5-10 пассажиров на больших самолетах», — заявил Ura.ru бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

По его словам, в течение последних трех лет Китай брал на работу профессиональных летчиков из России. Пилоты хорошо знали английский и обучали своих китайских коллег. Романов отметил, что за это время россияне успели передать свой опыт достаточному количеству людей.

При этом уволенные пилоты вряд ли в полном составе вернутся домой и будут работать там. Многие успели получить американские и европейские сертификаты.

«Люди будут искать другие авиакомпании, например, Японские авиалинии», — заключил специалист по безопасности полетов.

Ранее СМИ сообщили, что в Китае начали массово увольнять летчиков. При этом причиной расторжения контрактов назвали простой Boeing 737 MAX.

Россия закрыла регулярные рейсы в Китай из-за распространения коронавируса. Очаг инфекции появился в конце 2019 года в Ухане. Заболевание уже привело к смерти 811 человек, зараженными числятся более 37 тысяч пациентов. Власти Китая дали вирусу временное название NCP (Novel Coronavirus Pneumoniа). А актер Джеки Чан пообещал миллион юаней тому, кто создаст препарат от этой болезни.