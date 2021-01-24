Массовое убийство во время бандитской разборки произошло на северо-востоке Мексики

Издание сообщило, что расследованием массового убийства занялась прокуратура.

В конце прошлого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительству за два года не удалось остановить войну между наркокартелями. Мексику захлестнула волна насилия: в 2020 году в этой стране было совершено 34,5 тысячи умышленных убийств.

Бывший глава Мексиканского государства Фелипе Кальдерон в 2006 году привлек военных к борьбе с бандами, торгующими наркотиками. Власти до сих пор не могут решить эту проблему. СМИ сообщили, что мексиканские морги не вмещают тела всех погибших во время разборок и при военном подавлении организованной преступности. Тысячи убитых в Мексике хоронят без опознания.