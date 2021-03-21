Массовое шествие против ненависти к азиатам прошло в Атланте на фоне резонансного убийства

В штате Джорджия несколько сотен человек поучаствовали в массовом шествии. На центральные улицы Атланты вышли люди, выступающие против любых проявлений ненависти к людям азиатского происхождения. Демонстрация прошла накануне в субботу.

Люди вышли на улицы площади рядом с офисом губернатора штата. Они потребовали прекратить проявление ненависти и дискриминацией людей с азиатской внешностью, рассказало сетевое издание AJС.

«Проявление расизма — это часть нашей повседневной жизни, и наше общество фактически молча страдало на протяжении очень долгого времени», — объяснил один из участников акции.

В акции поучаствовали сенаторы Конгресса США от Джорджии демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Телеканал ABC, дополнил, что подобные выступления прошли также в Сан-Франциско, Чикаго и Питтсбурге причем в последнем городе в акции приняла участие обладательница «Золотого глобуса» известная по роли Евы Поластри в сериале «Убивая Еву», канадская актриса с корейскими корнями Сандра О.

Главный редактор Teen Vogue Алекси Маккаммонд ушла с поста, не успев приступить к делам. Журналистку обвинили в расизме из-за твитов десятилетней давности. Бывшая политическая журналистка должна была стать третьей темнокожей женщиной, которая возглавила Teen Vogue. Однако ее назначение произошло на фоне кампании против дискриминации азиатов Stop Asian Hate.