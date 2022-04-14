Массовое ДТП, в котором пострадали не менее 11 человек, произошло в Мехико

Авария с участием грузовика, четырех легковых автомобилей и мотоцикла произошла на проспекте Инсурхентес в районе Тлальпан на юге Мехико. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на муниципальную администрацию столицы.

По имеющимся данным, грузовик протаранил автомобили и мотоцикл. Случиться это могло по причине отказа тормозной системы грузовика.

В результате аварии пострадали не менее 11 человек. Четверых из них доставили в больницу.