Мир 28 января 2023, 19:39 Массовое ДТП с участием 85 автомобилей произошло в США из-за снежной бури NBC News: в Висконсине 85 машин столкнулись из-за непогоды, более 20 человек пострадали

Читать 360tv в

Более 20 человек пострадали в результате массового ДТП и последующей многочасовой пробки на юге Висконсина в США. Как сообщило издание NBC News, причиной ЧП стала непогода — снежная буря и гололедица.

Как сообщили правоохранители, после прибытия на место они обнаружили, что шоссе было перекрыто в обоих направлениях. Патрульным пришлось перенаправить движение на боковые дороги.

Реклама

Незначительно пострадал 21 человек — их доставили в больницы.

Сообщается, что неблагоприятная погода в этом штате сохраняется, снег идет уже несколько дней.

Несколько дней назад, 26 января, на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург столкнулись 16 автомобилей. Из-за ДТП перекрыли две полосы трассы, образовалась огромная пробка. По сообщениям очевидцев, авария произошла по тем же причинам — из-за скользкой дороги. В МВД сообщили, что пострадавших нет.