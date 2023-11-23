Мир 23 ноября 2023, 14:37 Массовое дезертирство в рядах ВСУ признала Генпрокуратура. Показатели выросли в разы РИА «Новости»: в Генпрокуратуре Украины признали массовое дезертирство в ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Дезертирство в рядах ВСУ — явление далеко не новое, и со временем ситуация не становится лучше. За девять месяцев этого года побег совершили 4638 украинских солдат, 10 940 — временно оставили часть. Кроме того, за этот период зафиксировали 161 случай самострела, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины.

Для сравнения: в 2021 году надзорное ведомство возбудило 117 уголовных дел о дезертирстве. Но это еще не все — 2028 эпизодов расценили как «самовольное оставление воинской части или места службы». Речь о случаях, когда человек собирался вернуться в подразделения. Самострелов для причинения себе ранений, чтобы избежать службы, было 33.

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Статистика за этот год показала, что случаи дезертирства, оставления частей и самострелов выросло в разы. Как наказывают дезертиров? Дают им пять-восемь лет лишения свободы. Сейчас в тюрьмах таких заключенных достаточно — хватит на пару бригад минимум, уточнило агентство.

«Вот определяют тебя в подразделение к дурачку»

Дезертиров направляют и дисциплинарные батальоны. Такие есть, хотя широко об этом не говорят. Тем не менее оказавшись на передовой они сдаются при первой возможности. С учетом этого доверять им стараются только строительные работы.

Один из бывших солдат ВСУ в беседе с РИА «Новости» обратил внимание и проблему с уровнем образования командования. Среди мобилизованных, по его словам, есть немало образованных и успешных людей, но командуют ими часто неграмотные офицеры. Вдобавок у последних бывают проблемы со спиртным.

«Вот определяют тебя в подразделение к дурачку, и первая твоя мысль: зачем ему подчиняться? Это в начале были очереди добровольцев в военкомат. Сейчас желающих нет», — пояснил собеседник агентства.

По словам мужчины, сейчас настроения очень сильно поменялись. Никто не хочет отдавать свои жизни, плюс усиливается непонимание того, что творит правящая элита.