Мир 05 января 2023, 15:03 Массовое банкротство мелких торговых точек зафиксировали в Польше Rzeczpospolita: мелкие торговые точки закрылись в Польше из-за роста цен и конкуренции Unsplash

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Более 4000 маленьких магазинов Польши прекратили работу из-за снижения числа покупателей, недовольных высокими ценами, и роста конкуренции с крупными торговыми сетями и маркетплейсами. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование социологической службы Dun & Bradstreet.

Чаще всего о банкротстве в 2022 году сообщали продуктовые магазины. Чуть лучше ситуация обстоит с торговыми точками, которые специализируются на продаже одежды и предлагают покупателям различные бытовые товары.

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Авторы исследования пояснили, что ликвидация маленьких магазинов связана с падением спроса среди покупателей, которые отправляются в крупные торговые сети или интернет-магазины за более выгодными ценами, а также значительным ростом затрат на аренду и коммунальные услуги.

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Как сообщило радио Sputnik, один из авторов исследования Томаш Стажик подчеркнул, что ожидает ухудшения ситуации на рынке оффлайн-ретейла в ближайшие месяцы.

Спрос на товары в обычных магазинах в Польше так и не восстановился после пандемии, когда большинство жителей перешли на онлайн-покупки, а стоимость аренды торговых площадей значительно выросла.