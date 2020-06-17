Массовая вырубка деревьев начнется на Кургане
Власти Кургана предупредили, что будут вырублены деревья между проезжей частью и тротуаром на проспекте Машиностроителей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В сообщении говорится, что «переустройство ливневой канализации потребует сноса старых кленов и тополей на участке до асфальтового тротуара от Химмашевской до улицы Промышленной».
«Они растут прямо над ливневкой и, не удалив деревья, нельзя переустроить сеть», — уточнили в пресс-службе.