Мир 14 апреля 2024, 09:34 Массовая стрельба произошла на юге Чикаго, восемь человек пострадали ABC: восемь человек пострадали при стрельбе на юге Чикаго Kyle Mazza / Global Look Press

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Неизвестный вечером 13 апреля открыл огонь на юге Чикаго. В результате стрельбы пострадали восемь человек, включая трех детей. Об этом сообщил телеканал ABC.

По словам представителя департамента полиции Чикаго, огонь по людям открыли недалеко от 52-й улицы и Саут-Дэмен-авеню. Очевидцы сообщили о 18 выстрелах.

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В результате нападения ранения получили пятеро взрослых в возрасте от 19 до 40 лет. В числе пострадавших оказался годовалый ребенок, его госпитализировали в критическом состоянии.

Серьезные травмы также получил семилетний мальчик. Семилетнюю девочку ранило в голову, позже ребенок скончался.

В США суд вынес приговор родителям 15-летнего подростка, который устроил стрельбу в школе. Юноша получил пожизненный срок, его мать — 10 лет лишения свободы, а отец — 15 лет.