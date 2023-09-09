09 сентября 2023, 21:11
Массовая проверка по выявлению дезертиров началась в Киеве — СМИ
«Страна.ua»: украинские силовики начали проверку по выявлению дезертиров
Массовая проверка по выявлению дезертиров началась в Киеве и области. Силовики перекрыли для этого целые районы, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Мероприятие началось 9 сентября и продолжится до 16 числа. Проверку будут проводить представители военной службы и МВД.
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«Проверять будут как военных, так и гражданских», — уточнили журналисты.
После Киева подобные проверки пройдут по всей Украине. Жителям следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и отказаться от ношения оружия.
Уклонение украинцев от мобилизации за счет взяток сотрудникам военных комиссариатов сократило численность набора в ВСУ. Это возмутило президента Украины Владимира Зеленского.
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