Мир 09 сентября 2023, 21:11 Массовая проверка по выявлению дезертиров началась в Киеве — СМИ «Страна.ua»: украинские силовики начали проверку по выявлению дезертиров unsplash.com

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Массовая проверка по выявлению дезертиров началась в Киеве и области. Силовики перекрыли для этого целые районы, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мероприятие началось 9 сентября и продолжится до 16 числа. Проверку будут проводить представители военной службы и МВД.

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«Проверять будут как военных, так и гражданских», — уточнили журналисты.

После Киева подобные проверки пройдут по всей Украине. Жителям следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и отказаться от ношения оружия.

Уклонение украинцев от мобилизации за счет взяток сотрудникам военных комиссариатов сократило численность набора в ВСУ. Это возмутило президента Украины Владимира Зеленского.