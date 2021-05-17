Массовая драка между азербайджанцами и сванами произошла в Грузии

В Грузии произошла массовая драка между местными азербайджанцами и грузинскими горцами. Конфликт между жителями Дманиси в Квемо Картли перерос в кровавую разборку с применением дубинок и бейсбольных бит.

Драка началась после того, как сваны пришли в магазин местного азербайджанца и вяли товар, не оплатив его. Об этом сообщил новостной портал 24News.ge.

Как рассказал владелец магазина грузинскому изданию, они уже несколько раз заходили в торговую точку и говорили, что не будут платить за товар. В воскресенье, 16 мая, они пришли с дубинками и избили покупателей и владельцев магазинов. Драка продолжалась даже после комендантского часа, который действует в Грузии с девяти часов вечера.

В драке пострадали несколько человек. По данным новостного портала, они тяжело ранены.