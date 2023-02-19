Мир 19 февраля 2023, 22:25 Массовая акция против «поддержки нацистов Украины» началась в Вашингтоне Сотни человек вышли на акцию протеста против «поддержки нацистов Украины» в США Unsplash

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Жители США устроили массовую демонстрацию против поддержки Украины. Она проходит в центре Вашингтона. Организатором акции стала Либертарианская партия, сообщило РИА «Новости».

Сотни человек собрались у мемориала Линкольна до начала «Марша ярости против военной машины». В руках у них транспаранты с лозунгами против «поддержки нацистов на Украине», некоторые из них пришли на демонстрацию с российскими флагами. Один из участников акции показал плакат с надписью: «Байден подорвал „Северный поток“».

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Присоединившиеся к демонстрации призывают к прекращению финансовой поддержки Украины и мирным переговорам, а также к роспуску НАТО. После митинга у мемориала планируется провести марш к Белому дому.

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Ранее бывший член палаты представителей Рон Пол призывал участвовать в акции всех жителей США. По его словам, в Вашингтоне соберется очень разнообразная группа, чтобы «осудить лунатичное движение Вашингтона к третьей мировой войне».

В конце января сразу в нескольких странах Европы прошли митинги против отправки нового вооружения на Украину. Жители Польши, Австрии и Германии требовали соблюдения нейтралитета, мира и отмены русофобии.