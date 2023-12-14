14 декабря 2023, 17:07
Массированный ракетный удар нанесли по Украине
Воздушные силы Украины сообщили о массированном ракетном ударе по стране
Воздушные силы Украины сообщили о массированном ракетном ударе. Жителей Луцка и Ровно призвали оставаться в укрытиях, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«По всей Украине третий раз за день объявлена тревога из-за взлета МиГа», — отметили журналисты.
Реклама
По данным военных, в сторону Киева летели ракеты. Также снаряды заметили рядом с населенным пунктом Староконстантиново. Серия взрывов была слышна в украинской столице, Хмельницкой и Житомирской областях.
Ранее мощный взрыв раздался рядом с киевским аэропортом Жуляны. Жителей попросили не выходить из укрытий.
Ракеты
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама