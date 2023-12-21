Мир 21 декабря 2023, 09:40 Масштабный сбой произошел в соцсети X Downdetector зафиксировал масштабный сбой в соцсети X Omar Marques / Global Look Press

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Пользователи принадлежащей Илону Маску соцсети X (бывший Twitter) пожаловались на сбои. Сайт Downdetector, отслеживающий неполадки и отключения интернет-ресурсов, зафиксировал сбои в нескольких странах.

По данным портала, сбои в работе X начались в районе 08:00. Неполадки фиксируются в Канаде, Великобритании, Японии, Австралии, Индии. Но больше всего сбоев — почти 50 тысяч — отмечены в США.

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Многие пользователи заявляют, что не работает приложение X, не загружается сайт, а также выдает ошибку при соединении с сервером.

В прошлом году соцсеть до ее покупки Маском регулярно «падала». Twitter часто не работал в России, США, Великобритании. В марте 2022 года Роскомнадзор начал блокировку Twitter из-за распространяемых на площадке фейков.