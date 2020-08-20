Масштабные военные учения пройдут в Белоруссии

Белорусским военным поручили развернуть масштабные тактических учения на гродненском направлении. Соответствующий приказ отдал глава Минобороны республики Виктор Хренин.

«Глава военного ведомства поставил задачу провести комплексное тактическое учение, в ходе которого войска отработают вопросы подготовки и ведения обороны на гродненском тактическом направлении», — сообщили в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Хренин отметил, что о проведении учений уже доложили президенту Александру Лукашенко, который утвердил отработку навыков.

«Учения будут проходить по теме ведения обороны и специальных действий на гродненском тактическом направлении. В учении примут участие воинские части механизированных соединений, сил специальных операций, военно-воздушные силы и войска противоздушной обороны», — рассказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что проведение тактических учений находится на личном контроле главы государства. По словам Хренина, войска готовы к выполнению задач, а боевой дух подчиненных находится на высоте.

«Главной задачей для нас является сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости нашей страны. Мы эту задачу выполним, мы — все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим», — заключил министр.

Ранее Министерство обороны республики сообщало об учениях, которые проходили с 17 по 20 августа. Для отработки навыков на полигоны Гожский и Неман и правили ракетные войска и артиллерию. Учения проходили приблизительно в 10 километрах от границы с Литвой.