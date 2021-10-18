Масштабные военные учения начались в Таджикистане

Тройные военные учения начались в Таджикистане возле афганской границы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

На полигонах Момирак и Харб-Майдон начались учения «Эшелон-2021» и «Поиск-2021», а также совместные учения «Взаимодействие-2021». В них принимают участие 4000 военных и более 500 единиц техники.

Военные отрабатывают локализацию потенциального конфликта на границе, связанного с проникновением боевиков.