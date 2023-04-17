Эксклюзив 17 апреля 2023, 13:17 Масштабные учения в Швеции — неудачная попытка «махать кулаками» перед Россией Военный эксперт Михайлов: учения в Швеции призваны продемонстрировать РФ единение НАТО Flickr

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В Швеции начались самые масштабные за последние 25 лет учения под названием «Аврора-23». В них участвуют армия, флот, военно-воздушные силы страны, подразделения ополчения. Вряд ли это «подготовка к какой-то конфронтации» — скорее попытки «махать кулаками», чтобы запугать Россию, отметил в беседе с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Международные учения „Аврора-23“ с участием стран НАТО в Швеции связаны с продолжающейся агрессивной риторикой в отношении России и вхождением Швеции в альянс. <…> Не думаю, что это подготовка к какой-то конфронтации, хотя можно подумать и так. Они просто машут кулакам, показывают единение Европы, стран НАТО против главного гегемона — США — и пытаются показать России ее место», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что США и их союзники прилагают максимум усилий к тому, чтобы создать напряжение по всем границам Российской Федерации. Михайлов допускает, что в дальнейшем пойдет ужесточенная риторика и со стороны Финляндии, несмотря на то что эта страна «многим обязана России».

«США создает единый фронт своих союзников против России. Очевидно, что Россия будет принимать меры противодействия. Вероятно, проведем свои учения. Впрочем, они и так периодически проходят, чем пугают блок НАТО», — констатировал специалист.

Страны НАТО сами признают, что у них мало вооружений против России, а учения должны продемонстрировать, что у них «все есть», отметил Евгений Михайлов.

«Будет интересно понаблюдать за мощью так называемых маневров», — резюмировал он.