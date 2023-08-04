Мир 04 августа 2023, 01:25 Масштабную схему по продаже младенцев иностранцам раскрыли на Украине Генпрокуратура Украины: клиники Киева и Харькова продавали новорожденных за границу Unsplash

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Правоохранители разоблачили преступную схему по продаже детей от суррогатных матерей в медицинских клиниках Киева и Харькова. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.

«Обвинение в торговле людьми предъявили 12 участникам преступной организации», — отметили в сообщении.

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По предварительным данным, организаторами преступления стали руководители медицинских клиник в Киеве и Харькове, которые оказывали услуги в сфере репродуктивной медицины. Также в банде были сотрудники клиник, администраторы и адвокат.

Установлено, что подозреваемые продавали новорожденных детей иностранцам из стран, где запрещено суррогатное материнство.

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