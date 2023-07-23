Мир 23 июля 2023, 12:31 Масштабную эвакуацию туристов и жителей провели с острова Родос из-за пожаров IEfimerida: почти 20 тысяч человек эвакуировали с Родоса из-за природных пожаров Википедия

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Охватившие остров Родос масштабные природные пожары привели к самой крупной эвакуации жителей и туристов в истории Греции. Как сообщило издание IEfimerida со ссылкой на данные экстренных служб, спасатели вывезли в безопасные места 16 тысяч туристов и местных жителей по суше и более трех тысяч человек по воде.

Пожилых людей и инвалидов вывезли из опасных районов на полицейских машинах, для эвакуации остальных задействовали туристические автобусы, катера портовых служб и частные суда.

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Всего людей эвакуировали из 14 населенных пунктов. По данным Минздрава, к врачам обратились девять человек, которые пожаловались на проблемы с дыханием из-за дыма. Все они получили медицинскую помощь на месте.

За все время эвакуации зарегистрировали только две госпитализации: туристка, которая сломала ногу при падении во время эвакуации, и беременная женщина, находящаяся под наблюдением врачей.

Туроператоры направили в пострадавшие от пожаров районы пустые чартерные рейсы, чтобы вывезти туристов с острова. МИД Греции организовал в аэропорту специальную кассу для быстрого оформления документов.

Природные пожары на Родосе бушуют шестой день подряд. Пожарные бригады работают на четырех участках. По данным служб, самые серьезная ситуация — в районе Киотари, где пламя подступило к селу Асклепиос. Власти сообщили, что за шесть дней на острове сгорели более 20 тысяч гектаров леса. Пламя разрезало остров на две части.