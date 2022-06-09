Масштабную дестабилизацию предрекли Балканам из-за закрытия неба для России

Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию — это абсурдное решение, говорится в материале турецкой dikGazete. Оно способно спровоцировать масштабный кризис на Балканах, считают авторы материала.

Власти трех указанных республик своими антироссийскими шагами нагнетают обстановку в регионе. Конфликт, который начала Украина с подачи стран Запада, на Балканах могут запустить с помощью Софии, Подгорицы и Скопье. Руководства этих стран, как отметили авторы статьи, должны понять, что они служат инструментом Штатов для провокаций против РФ.

В Болгарии и Черногории, как следует из статьи, есть серьезная оппозиция, которая поддерживает Россию.

«Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность», — указали авторы материала.

Подобные резкие и абсурдные политические меры на Балканском полуострове, по мнению обозревателей, весьма опасны.

На прошлой неделе правительства Болгарии, Черногории и Северной Македонии запретили самолету главы МИД России Сергея Лаврова пролет в воздушном пространстве своих стран. Тем самым страны Европы решили «пещерным методом» показать свое единство, предположила официальный представитель министерства Мария Захарова.