Мир 13 января 2024, 18:02 Масштабное шествие против осквернения иконы прошло в Тбилиси РИА «Новости»

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Тысячи сторонников консервативного антиевропейского движения «Альт-инфо» провели в Тбилиси протест против повреждения иконы Матроны Московской. Шествие состоялось в центре города, активисты дошли до патриархии, а позже — до собора Святой Троицы, сообщило РИА «Новости».

Участники акции потребовали ужесточить наказание за осквернение святынь. Они заявляли, что должны «защищать религию» и призывали не оставлять безнаказанными «тех, кто нападает на церковь». Кадры шествия распространились в соцсетях.

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Икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина облили краской в соборе в Тбилиси. Расследованием ЧП занимается МВД Грузии.

Ранее, в марте 2023 года, треш-блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый), опубликовавший в интернете видео с осквернением православной иконы, попал под уголовное дело. Ему вменили оскорбление чувств верующих и к тому же распространение порнографических материалов: в ролике он предстал полуголым.