Мир 26 февраля 2023, 23:55 Масштабная демонстрация против поставок оружия Украине прошла на американской авиабазе в Германии Активисты в ФРГ потребовали закрытия базы Рамштайн и прекращения поставок оружия Украине РИА «Новости»

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Тысячи немцев вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн в Германии. Они требовали закрытия базы и прекращения поставок вооружений на Украину. Информация об этом появилась у ТАСС.

На митинге у американской базы собралось около 2,5 тысячи человек. Демонстрация, по данным полиции, прошла мирно.

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Участники митинга в соцсетях опубликовали видеоролики, на которых видны плакаты с призывом к американцам отправляться домой и требованиями закрыть авиабазу. Слова «Ami go home» (американец, отправляйся домой — прим. ред.) стали главным девизом протеста. Некоторые участники акции пришли с флагами России. Митингующие призвали стороны конфликта возобновить мирные переговоры.

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Организаторами митинга выступили десятки мирных движений из Германии, Австрии и Швейцарии. В манифестациях приняли участие люди разных политических и социальных взглядов, однако организаторы считают, что это неважно. Такие базы, как Рамштайн и Бюхель, могут стать целью при эскалации конфликта, предупредили активисты.

Издание ИА Nation News напомнило, что именно на базе Рамштайн страны НАТО принимают решения по поводу оказания военной помощи Украине.