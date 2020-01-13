Масштаб пожаров в Австралии показали из космоса

Находящийся на борту Международной космической станции (МКС) итальянский астронавт Лука Пармитано опубликовал в Twitter снимки, сделанные им с борта станции при полете над Австралией.

Он написал, что экипаж станции пожаров «таких ужасающих масштабов» как в Австралии, никогда не видел.

«Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах», — подчеркнул астронавт, и опубликовал снимки.

В Австралии по последним данным выгорели миллионы гектаров земли, погибли 17 человек и более миллиарда животных. В связи с пожаром на юго-востоке страны объявлена масштабная эвакуация населения. Власти используют в тушении корабли ВМС и авиацию.