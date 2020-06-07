«Масштаб невозможно скрыть». Захарова назвала проблему расизма одной из главных в США

Расовая дискриминация — это вторая большая проблема в США после недоработок в сфере здравоохранения и логистики. В этом уверена представитель МИД России Мария Захарова.

«Второй большой блок проблем — это проблема расизма в западном обществе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, которая предстала в полный рост», — заявила Захарова в эфире программы на телеканале «Россия 1».

По ее словам, власти этой страны всегда старались скрыть вопросы расизма, которые поднимаются регулярно в обществе. Но после инцидента в Миннеаполисе все изменилось.

«Масштаб вот этого бедствия — его невозможно скрыть», — подчеркнула представитель ведомства.

В конце мае в штате Миннесота полицейские убили афроамериканца при задержании. После этого в США и некоторых странах Европы прошли митинги и протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки и мародерства.

По данным опросов в США, около 80% американцев считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля после убийства Джорджа Флойда.