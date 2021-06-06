Блогер показал кадры массажа-пытки из турецкой бани

YouTube-блогер из Турции Фарук Аджар показал, как выглядит мыльный массаж в турецкой бане (хамаме). Некоторые пользователи посчитали, что эта процедура не расслабляет, а, скорее, является пыткой.

Аджар вместе с друзьями пошел в хамам и снял, что там происходит. Баня состоит из парной, моечной комнаты и комнаты для отдыха. Перед массажем блогер вымылся, искупался в бассейне и провел некоторое время в сауне.

«Я очень сильно устал на этой неделе. И турецкая баня отлично подходит для того, чтобы отдохнуть», — пояснил 21-летний ютьюбер.

Массаж начался с очистки тела от омертвевшей кожи. Затем массажист бросил Фаруку на живот пакет с мыльной пеной и начал растирания.

Массаж включал в себя сгибание ног в коленях, повороты головы, вытягивание конечностей, хлопки и прочие элементы.

Иногда блогер хохотал, потому что ему было щекотно, иногда вскрикивал.

Видео набрало более 250 тысяч просмотров. Под ним появились сотни комментариев.

«Это пыточный массаж», — написал один из пользователей.

Другой отметил: «Кручения и удары… Это сделало мой день».

«Похоже на автомойку для людей», — вторит третий.

Большинство пользователей восприняли видео позитивно.

«Я попробовал это, когда в первый раз был в Мармарисе, и очень полюбил», — написал один путешественник.

«Выглядит освежающе, но грубовато», — сообщил другой.