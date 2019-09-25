Массачусетс запретил продажу приспособлений и табака для вейпинга на 4 месяца

Республиканец-губернатор американского штата Массачусетс Чарли Бейкер сообщил о вступившем на четыре месяца запрете на торговлю всеми вейп-продуктами. Мораторий продлится до 25 января 2020 года.

Как уточнил канал ABC News, решение было принято на фоне беспокойства, вызванного сообщениями о новом заболевании и смертельных случаях среди вейперов.

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«Использование электронных сигарет и продуктов для употребления марихуаны становится все опаснее, и мы слышим сообщения о серьезных заболеваниях легких, особенно среди молодых людей», — сказал Бейкер.

По его словам, запрет позволит временно приостановить продажу приспособлений для вейпинга для того, что медицинские эксперты сумели определить, что является причиной заболеваний и как защитить от них американцев.

Мораторий распространяется не только на продукты на основе тетрагидроканнабинола (ТГК, смесь на основе марихуаны), которые Центр по борьбе с болезнями уже назвал причиной смертельных случаев, но и на табак. Хотя большинство пациентов признавались, что курили именно ТГК.

В соседних штатах Нью-Йорк и Мичиган власти уже запретили продажу ароматизированных вейп-продуктов и электронных сигарет. За исполнением распоряжения будет следить полиция.

По состоянию на 19 сентября известно о 530 случаях повреждения легких из-за вейпинга, 61 из них зарегистрирован в штате Массачусетс.

Насчитывается также семь подтвержденных случаев летального исхода.