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    21 сентября 2020, 14:18

    Масочный режим ужесточат в Баварии

    Артур Блянихов

    Премьер-министр Баварии Маркус Зодер предупредил жителей об ужесточении масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

    «Но, учитывая высокий уровень инфекции в Мюнхене, необходимо поступать разумно», — заметил Зодер.

    Он обратил внимание на необходимость носить маски в общественных местах, если социальная дистанция не соблюдается. Премьер-министр добавил, что маски должны будут носить школьные педагоги. Для детей же это необязательно.

    Новости SMI.FM