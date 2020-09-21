Масочный режим ужесточат в Баварии
Премьер-министр Баварии Маркус Зодер предупредил жителей об ужесточении масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
«Но, учитывая высокий уровень инфекции в Мюнхене, необходимо поступать разумно», — заметил Зодер.
Он обратил внимание на необходимость носить маски в общественных местах, если социальная дистанция не соблюдается. Премьер-министр добавил, что маски должны будут носить школьные педагоги. Для детей же это необязательно.