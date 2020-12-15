Масочный режим отменили в Ухане

Власти китайского города Ухань отменили обязательное ношение масок для жителей. Но горожане пока не спешат расставаться со средствами индивидуальной защиты. Об этом в эфире телеканала France 24 рассказал журналист Шарль Пеллегрен. Отрывок из эфира опубликовали в Twitter.

По словам корреспондента, жители носят маски ради тепла в зимнюю погоду. Кто-то до сих пор использует средства защиты ради безопасности себя и окружающих.

Ухань в конце прошлого года стал первым очагом распространения коронавируса. За время пандемии там зафиксировали 68 тысяч случаев заражения и 4,5 тысячи случаев летальных исходов. По неподтвержденным данным, источником коронавируса стал рынок диких животных, которых использовали для приготовления традиционных блюд.

После распространения заболевания власти ввели жесткий карантин. Людям запрещали выходить из квартир, а продукты им доставляли специальные службы. В таком режиме город жил с января по апрель после чего ограничения начали смягчать.

Такую же практику власти Китая распространили и на другие районы страны, где фиксировали заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 94 случаев инфицирования.

Сегодня в Китае действует масштабное тестирование на коронавирус. В целом по миру количество зараженных превысило 72 миллиона человек.