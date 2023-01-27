27 января 2023, 13:50
Масочный режим могут смягчить в Испании
В Испании с 7 февраля хотят отменить ношение масок в общественном трансопрте. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал блогера Алены Бердовой.
Официального подтверждения данной информации пока нет. Однако по некоторым данным, масочный режим по-прежнему сохранится в медицинских учреждениях, аптеках и оптиках.
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Власти Испании, несмотря на массовую отмену ограничений в других странах, противились смягчать режим, поскольку считали коронавирус недостаточно изученным явлением.
Испания
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