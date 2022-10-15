Маску предрекли судьбу Трампа после высказываний об Украине | 360°

Мир 15 октября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Маску предрекли судьбу Трампа после высказываний об Украине TAC: Илона Маска могут начать травить, как Трампа, после заявлений об Украине Flickr

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Американский бизнесмен Илон Маск из-за позиции по Украине и желанием приобрести Twitter столкнется с травлей, подобно экс-президенту США Дональду Трампу. Миллиардера ждут угрозы, клеветнические кампании и федеральные расследования, сообщила The American Thinker.

«Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции», — отметило издание.

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Автор статьи напомнил, что сотрудники Twitter устроили акции протеста, а канал MSNBC заявил, что приобретение соцсети Маском будет иметь последствия, которые изменят весь мир.

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Илон Маск ранее заявил о намерении купить социальную сеть в апреле 2022 года. После подписания бумаг сделку приостановили, так как надо было дождаться результатов проверки о количестве спама и фальшивых учетных записях. Летом, когда бизнесмен отказался от приобретения Twitter, руководство соцсети подало иск в суд.

В начале октября бизнесмен посчитал, что руководство Twitter ставит под угрозу завершение сделки, продолжая настаивать на продолжении судебного процесса.

Ранее Маск признал российский статус Крыма и предложил свой вариант урегулирования конфликта на Украине. Бизнесмен призвал провести референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, написало ИА Nation News.

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