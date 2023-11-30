Мир 30 ноября 2023, 20:59 «Маски сброшены». Медведев прокомментировал отмену выборов президента на Украине Медведев: ни президента у такой Украины не будет, ни Украины у такого президента Freepik

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Рада отменила выборы президента Украины, сбросив тем самым маски окончательно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пост он опубликовал в Telegram-канале.

В условиях провального наступления и многочисленных жертв появление конкурентов в предвыборной гонке на Украине очень опасно, отметил Медведев. Вторая причина отмены голосования — вскроются случаи «запредельного воровства на крови». Также киевские власти опасаются, что спонсоры начнут «раскладывать яйца в разные корзины», а они хотят и дальше продолжать единолично распоряжаться «баблом», отметил зампред Совбеза.

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«Отсюда истерика [Владимира Зеленского] с целью отказа от избрания президента пока еще существующей страны 404. Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни „президента“ у такой „Украины“ не будет, ни „Украины“ у такого „президента“», — заявил Медведев.

Депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов президента в военное время. Считается, что документ необходим для предотвращения раскола страны и нации.