Эксклюзив 18 января 2024, 12:34 «Маска гуманизма начинает слетать». Запад стал соучастником террористических атак Украины Политолог Колчин: НАТО стал соучастником всех террористических атак Украины РИА «Новости»

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Страны НАТО принимали участие во всех террористических атаках, организованных Украиной, чем оттолкнули от себя многие государства. На это указал в разговоре с «360» политолог Петр Колчин.

По словам обозревателя The Hill Глена Ховарда, следующим шагом Запада в Черном море должна стать помощь Украине в нападении на Крым. Комментируя это заявление, Колчин отметил, что западные партнеры и раньше помогали украинской стороне в атаках.

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«Блок НАТО фактически стал соучастником всех террористических актов киевского режима. Это видно по реакции стран Запада на чудовищные события в Белгороде, это видно по общему настрою европейских и американских оборонных ведомств, которые продолжают поддерживать акции Киева, направленные на поражение гражданской инфраструктуры, на атаки по мирным жителям», — обратил внимание политолог.

Россия вынуждена рассматривать все государства Североатлантического альянса как непосредственных соучастников терактов Украины и как страны, поддерживающие терроризм, продолжил собеседник «360». Все прямое участие американских и европейских специалистов в подготовке этих актов необходимо придать огласке, подчеркнул политолог.

«Позиция блока НАТО по террористическим актам Киева уже во многом оттолкнула страны Азии, Африки, Латинской Америки, даже некоторые государства Европы от позиции Вашингтона. В дальнейшем эти тенденции могут только наращиваться по мере того, как маска гуманизма начинает слетать со всех западных структур — как натовских, так и структур Евросоюза», — заключил Колчин.