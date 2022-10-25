Маск запланировал купить Twitter в конце октября | 360°

Мир 25 октября 2022, 22:04 Маск запланировал купить Twitter в конце октября Миллиардер Маск запланировал закрыть сделку по покупке Twitter 28 октября YouTube

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что собирается закрыть сделку по покупке компании Twitter 28 октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник издания отметил, что Маск сделал заявление накануне, во время видеоконференции с банкирами, которые помогали финансировать сделку.

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Дело о покупке Twitter длится с апреля. Миллиардер решил приобрести соцсеть, однако после подписания бумаг сделку приостановили, потому что Маск ждал результаты проверки о количестве спама и фальшивых учетных записей. Летом предприниматель отказался от покупки Twitter, руководство которого подало иск в суд. Бизнесмен попал под следствие федеральных властей.

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Если сделала не состоится, то текущее руководство соцсети к концу 2023 года сократит фонд оплаты труда на 800 миллионов долларов. Это приведет к увольнению почти четверти сотрудников. При этом Маск собирается уволить75% сотрудников Twitter после завершения сделки.

Также бизнесмен добавил, что Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями, сообщил RT.