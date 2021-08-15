Маск заявил о готовности Starship к космическому полету в ближайшее время

Основатель компании SpaceX Илон Маск объявил, что двухступенчатая ракета Starship в ближайшие недели будет готова совершить космический полет. В ответ на вопрос пользователей он уточнил, что имеет в виду не собственное исчисление времени, а реальные недели.

Об этом Макс написал в своем Twitter. «Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только нормативного разрешения», — заявил Маск. В посте от аккаунта под названием Teslarati, посвященном достижениям компании SpaceX, сказано, что орбитальная площадка почти закончена и вскоре состоятся испытания сверхтяжелого ускорителя и SN-20. Специалисты компании Илона Маска SpaceX 7 августа закончили сборку самой большой в мире многоразовой ракеты-носителя Starship.