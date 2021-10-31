Маск заявил о готовности продать акции Tesla для спасения человечества от голода

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что готов продать акции автомобильной компании Tesla. Так бизнесмен решил спасти человечество от голода.

Ранее Маска призвали пожертвовать деньги для предотвращения катастрофы с голодом на планете. С такой просьбой выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли.

По данным телеканала CNN, для спасения людей от голода Маску нужно будет пожертвовать всего 2% от своего состояния. Сейчас у бизнесмена насчитывается около 289 миллиардов долларов.

«Если ВПП может объяснить в этой цепочке твитов, как шесть миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее», — заявил Маск в Twitter.

Он добавил, что в случае пожертвования средств вся финансовая отчетность должна быть открытой. Бизнесмен пояснил, что люди должны видеть, на что именно тратятся деньги.

В начале октября компания Tesla сообщила о росте продаж в третьем квартале 2021 года.