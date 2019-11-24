  • Маск заявил о 150 тысячах заказов на пикапы Cybertruck

    24 ноября 2019, 01:40

    Анастасия Кукова

    Основатель компании Tesla Inc Илон Маск заявил, что на данный момент получено около 150 000 заказов на пикап Cybertruck, презентация которого была показана вечером 23 ноября.
    Маск заявил о 150 тысячах заказов на пикапы Cybertruck

    Предприниматель подчеркнул, что они были получены еще до начала рекламной кампании. Он написал в Twitter, что поступили 146 тысяч заказов. Из них 42% касались двухцилиндрового двигателя (49,9 тысяч долларов), 41% трехцилиндрового (69,9 тысяч долларов) и 17% одноцилиндрового (39,9 тысяч долларов).

    Презентацию нового пикапа футуристического вида нельзя назвать безупречной. Общий вид машины не произвел особого впечатления, зато шокировало разбитое в ходе испытаний стекло. Поэтому многие аналитики, опрошенные Reuters, высказали сомнения в массовой востребованности пикапа.

    Массовое производство Cybertruck запланировано на конец 2021 года.