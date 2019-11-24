Маск заявил о 150 тысячах заказов на пикапы Cybertruck

Основатель компании Tesla Inc Илон Маск заявил, что на данный момент получено около 150 000 заказов на пикап Cybertruck, презентация которого была показана вечером 23 ноября.

Предприниматель подчеркнул, что они были получены еще до начала рекламной кампании. Он написал в Twitter, что поступили 146 тысяч заказов. Из них 42% касались двухцилиндрового двигателя (49,9 тысяч долларов), 41% трехцилиндрового (69,9 тысяч долларов) и 17% одноцилиндрового (39,9 тысяч долларов).

Презентацию нового пикапа футуристического вида нельзя назвать безупречной. Общий вид машины не произвел особого впечатления, зато шокировало разбитое в ходе испытаний стекло. Поэтому многие аналитики, опрошенные Reuters, высказали сомнения в массовой востребованности пикапа.

Массовое производство Cybertruck запланировано на конец 2021 года.