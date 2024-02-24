Мир 24 февраля 2024, 07:45 Маск заявил, что премьер Нидерландов не вправе подписывать соглашение с Украиной Маск: премьер Нидерландов Рютте не вправе подписывать соглашение с Украиной Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

У премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, уходящего с должности, нет полномочий для подписания соглашения о безопасности с Украиной. Таким мнением поделился миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х.

Он прокомментировал пост пользователя о том, что временное правительство Нидерландов подписало соответствующее соглашение, подразумевающее оказание военной и финансовой помощи Украине в течение следующих 10 лет. Автор поста посетовал на то, что мнение голландского народа не спросили, и добавил, что Рютте «вытягивает деньги» жителей, пока не стал генсеком НАТО, а потом, видимо, поступит так же с жителями стран альянса.

Реклама

«Похоже, у него нет на это юридических полномочий», — подчеркнул Маск.

Упомянутый документ предусматривает, в частности, двустороннее сотрудничество в сфере ОПК, повышение устойчивости Украины к кибератакам, улучшение оперативной совместимости ВСУ с войсками НАТО.

В начале февраля стало известно, что Нидерланды отправят Украине еще шесть истребителей F-16.