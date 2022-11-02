Маск заявил, что не отменит платную верификацию в Twitter | 360°

Мир 02 ноября 2022, 09:20 Маск заявил, что не отменит платную верификацию в Twitter Миллиардер Маск заявил, что верификация в Twitter останется платной Unsplash

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Верификация в Twitter все равно будет стоить восемь долларов, несмотря на возражения пользователей. Об этом заявил новый владелец социальной сети Илон Маск, передал ТАСС.

«Всем тем, кто жалуется: пожалуйста, продолжайте жаловаться, но стоимость [подписки] останется на уровне $8», — написал он в Twitter.

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Изначально планировалась цена в 20 долларов. Взамен бизнесмен пообещал различные преимущества владельцу аккаунта. Например, показывать меньше рекламы и публиковать длинные видео.

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Идея Маска ввести платную верификацию не понравилась хоррор-писателю Стивену Кингу. Он пригрозил удалить свой аккаунт, если руководство Twitter все-таки сделает это. Он заявил, что это ему должны платить.

В октябре Илон Маск стал единоличным владельцем социальной сети Twitter. Он привел в команду сотрудников Tesla и распустил совет директоров. Бизнесмен собирается отменить пожизненный бан и создать совет модерации контента.