Мир 19 ноября 2022, 02:45 Маск заявил, что еще не принял решение о восстановлении в Twitter аккаунта Трампа Владелец SpaceX и Tesla Маск: что решение о разблокировке Трампа в Twitter пока не принято РИА «Новости»

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Решение о разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в Twitter пока не принято. Об этом сообщил на своей странице владелец соцсети Илон Маск.

«Решение по Трампу пока не принято», — написал предприниматель.

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Он добавил, что некоторые аккаунты руководство соцсети все же восстановило. Вновь посетить можно страницы комика Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического христианского портала The Babylon Bee.

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Ранее стало известно, что из компании уволились сотни сотрудников после ультиматума Илона Маска. Он предупредил, что работать придется с «высокой интенсивностью» над созданием «прорывного Twitter-2.0». Как альтернативу, Маск предложил увольнение с трехмесячным выходным пособием.

Маск считает, что это был правильный ход: фирма избавилась от недовольных работников, а также сократился фонд оплаты труда.