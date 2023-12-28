Мир 28 декабря 2023, 09:10 Маск заявил, что его план мира по Украине спас бы много жизней Маск заявил, что его план по решению украинского конфликта спас бы много жизней IMAGO/R4924_italyphotopress/globallookpress

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Основатель SpaceX, генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил об эффективности своего плана по решению украинского конфликта. По его словам, если бы его идеи взяли в разработку, удалось избежать многих смертей. Об этом сообщило РИА «Новости».

На своей странице в социальной сети X миллиардер Дэвид Сакс написал, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хочет рассмотреть предложенный американским предпринимателем план по урегулированию кризиса на Украине.

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Он напомнил, что когда Маск предложил свою версию решения конфликта в прошлом году, президент республики Владимир Зеленский назвал его «пророссийским». После этого план бизнесмена подвергся резким нападкам. Но теперь же Белый дом хочет «заключить эту сделку», подчеркнул Сакс.

«Многих смертей можно было бы избежать», — так отреагировал Маск на пост миллиардера.

План предпринимателя включает в себя идею сохранить Крым российским, провести повторный референдум в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Он напомнил, что полуостров имеет чуть ли не ключевое значение для безопасности России. А потерю Крыма Маск сравнил с потерей Гавайев и Перл-Харбора для США.