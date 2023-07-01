Мир 01 июля 2023, 22:10 Маск ввел временные ограничения для чтения постов в Twitter Бизнесмен Маск временно ограничил чтение постов в Twitter для борьбы со скрепингом данных Unsplash

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Владелец Twitter Илон Маск временно ограничил чтение постов в соцсети для борьбы с автоматизированным сбором данных — скрепингом. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Илона Маска, руководство социальной сети пошло на подобные меры для борьбы с «зашкаливающими уровнями скрепинга данных и манипуляций системой».

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«Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки», — объявил владелец соцсети.

Накануне Маск заявил, что несколько сотен организаций «чрезвычайно агрессивно» занимаются сбором данных. Предприниматель попросил совета у пользователей, как с этим бороться и отметил, что скрепинг отрицательно влияет на работу Twitter.

Миллиардер Илон Маск поставил смайл с моноклем под новостью в Twitter о решении президента Украины Владимира Зеленского не проводить в стране выборы до конца боевых действий.