Мир 17 декабря 2022, 18:44 Маск восстановил аккаунты заблокированных журналистов Владелец Twitter Маск восстановил заблокированные аккаунты журналистов YouTube

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Владелец заблокированной в России социальной сети Twitter, американский предприниматель Илон Маск разблокировал аккаунты зарубежных журналистов, сообщили «Известия».

Бизнесмен 15 декабря отправил в блок страницы репортеров крупных изданий, в частности, Washington Post и CNN. Мера коснулась тех, кто обнародовал местоположение предпринимателя. Маск заявил о недопустимости поиска и публикации личных или конфиденциальных данных о людях.

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После этого он провел опрос в соцсети, из которого решил узнать об отношении людей к возможности разблокировки страниц репортеров. Большинство респондентов проголосовали за восстановление аккаунтов в ближайшее время.

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По данным портала «Утро.ру», в начале декабря американский предприниматель перестал занимать лидирующую позицию в списке самых богатых людей на планете. Его сместил владелец элитного французского бренда, занимающегося выпуском предметов роскоши, Бернар Арно и его семейство. Forbes утверждает, что состояние Маска оценивается в 184,6 миллиарда долларов, а Арно — 185,1 миллиарда долларов.