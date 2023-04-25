Мир 25 апреля 2023, 18:14 Маск указал на риск отказа от использования доллара в мире Илон Маск предупредил, что использование доллара в санкциях приведет к отказу от него РИА «Новости»

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Применение доллара в качестве инструмента санкционного давления ведет к прекращению использования этой валюты в международных расчетах. Об этом в Twitter написал американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию о том, что в последние годы дедолларизация мировой экономики идет в десять раз активнее, чем 20 лет назад.

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«Если вы достаточное количество раз вепонизируете валюту, то другие государства откажутся в итоге от ее использования», — написал он.

Маск использовал термин «вепонизация», который является производным от слова weapon («оружие») и означает применение в военных целях объектов, изначально не предназначенных для этого.

В материале, на который обратил внимание предприниматель, указано, что в 2022 году доля доллара в международных расчетах рухнула до 47%. В 2001 году это значение составляло 71%.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал необратимым отказ от использования доллара в мировой торговле.