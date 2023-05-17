Мир 17 мая 2023, 11:09 Маск спрогнозировал сложный год для мировой экономики Бизнесмен Маск спрогнозировал сложный год для мировой экономики и банкротство компаний Freepik

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Основатель компаний Space X и Tesla, предприниматель Илон Маск, высказал мнение, что мировую экономику ждет сложный год. Он предположил, что множество компаний обанкротятся. Об этом сообщило MarketWatch.

«Впереди трудные 12 месяцев, и Tesla не защищена от глобальной экономической среды», — сказал бизнесмен во время собрания акционеров Tesla.

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По его словам, он не планирует уходить с должности главы компании. Маск раскрыл, что компания собирается презентовать два новых продукта. Они окажутся «на голову выше всего, что есть на рынке». При этом предприниматель не отметил, о каких проектах идет речь.

Ранее Маск нелестно высказался в адрес финансиста Джорджа Сороса. По мнению основателя SpaceX, Сорос, создавая свои фонды, руководствовался совсем не благими намерениями. Наоборот, он намерен уничтожить цивилизацию, считает бизнесмен.